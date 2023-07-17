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На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без паспорта РФ – ЦНС

Понедельник, 17 июля 2023, 01:58
На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без паспорта РФ – ЦНС
ФОТО PIXABAY.COM

Российские захватчики не выдают бесплатные и льготные лекарства жителям Запорожской области, если у них нет паспорта РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Жители временно оккупированных территорий Запорожской области, которые имеют право на бесплатные или льготные лекарства, не могут получить их без российского паспорта.

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В частности, оккупанты требуют российский паспорт от больных, имеющих право получить инсулин, гормон щитовидной железы и другие лекарства".

Детали: Таким образом, отметили в ЦНС, россияне используют уязвимое положение украинских граждан для принудительной паспортизации.

Темы: паспорт РосcияЗапорожская область
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