На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без паспорта РФ – ЦНС
Понедельник, 17 июля 2023, 01:58
Российские захватчики не выдают бесплатные и льготные лекарства жителям Запорожской области, если у них нет паспорта РФ.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Жители временно оккупированных территорий Запорожской области, которые имеют право на бесплатные или льготные лекарства, не могут получить их без российского паспорта.
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В частности, оккупанты требуют российский паспорт от больных, имеющих право получить инсулин, гормон щитовидной железы и другие лекарства".
Детали: Таким образом, отметили в ЦНС, россияне используют уязвимое положение украинских граждан для принудительной паспортизации.