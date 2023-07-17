Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні

"Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 02:47
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Очільники держав Європейського Союзу та Спільноти держав Латинської Америки і Карибського басейну обговорять війну Росії проти України під час саміту у Брюсселі, який пройде 17-18 липня.

Джерело: австрійське агентство АРА

Дослівно: "Уперше за 8 років пройде саміт Європейського Союзу зі Спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC). Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер також візьме в ньому участь.

Реклама:

Серед ключових питань – позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини".

Деталі: Очікується, що на саміт ЄС–CELAC у Брюсселі прибудуть глави держав та урядів з 60 країн світу. Серед них – з 27 країн ЄС та 33 держав Латинської Америки і Карибського басейну.

Теми: ЄСвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ЄС
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: