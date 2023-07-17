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Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні

"Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 02:47
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Очільники держав Європейського Союзу та Спільноти держав Латинської Америки і Карибського басейну обговорять війну Росії проти України під час саміту у Брюсселі, який пройде 17-18 липня.

Джерело: австрійське агентство АРА

Дослівно: "Уперше за 8 років пройде саміт Європейського Союзу зі Спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC). Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер також візьме в ньому участь.

Серед ключових питань – позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини".

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Деталі: Очікується, що на саміт ЄС–CELAC у Брюсселі прибудуть глави держав та урядів з 60 країн світу. Серед них – з 27 країн ЄС та 33 держав Латинської Америки і Карибського басейну.

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Теми: ЄСвійнаУкраїнаРосія
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