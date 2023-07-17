Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
Понеділок, 17 липня 2023, 02:47
Очільники держав Європейського Союзу та Спільноти держав Латинської Америки і Карибського басейну обговорять війну Росії проти України під час саміту у Брюсселі, який пройде 17-18 липня.
Джерело: австрійське агентство АРА
Дослівно: "Уперше за 8 років пройде саміт Європейського Союзу зі Спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC). Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер також візьме в ньому участь.
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Серед ключових питань – позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини".
Деталі: Очікується, що на саміт ЄС–CELAC у Брюсселі прибудуть глави держав та урядів з 60 країн світу. Серед них – з 27 країн ЄС та 33 держав Латинської Америки і Карибського басейну.