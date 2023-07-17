Лидеры ЕС и Латинской Америки обсудят войну в Украине

Руководители государств Европейского Союза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна обсудят войну России против Украины во время саммита в Брюсселе, который пройдет 17-18 июля.

Источник: австрийское агентство АРА

Дословно: "Впервые за 8 лет пройдет саммит Европейского Союза с Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер также примет в нем участие.

Среди ключевых вопросов – позиция по агрессивной войне России против Украины и экономические отношения".

Реклама:

Детали: Ожидается, что на саммит ЕС–CELAC в Брюсселе прибудут главы государств и правительств из 60 стран мира. Среди них – из 27 стран ЕС и 33 государств Латинской Америки и Карибского бассейна.