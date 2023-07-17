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На Кримському мосту "впав" проліт

"Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 04:55
На Кримському мосту впав проліт
Кримський міст вночі 17 липня. Фото з Telegram "Astra"

Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.

Джерело: Аксьонов у Telegram, російський Telegram-канал "Baza", російський Telegram-канал "Astra"

Пряма мова: "На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби.

Проговорив із міністром транспорту РФ Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв'язок із колегами з Краснодарського краю".

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Деталі: Водночас ТГ-канал "Baza" пише, що на Кримському мосту "впав" проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини і ще одна постраждала.

ТГ-канал "Astra" з посиланням на місцевих жителів також підтверджує "падіння" прольоту на Кримському мосту.

"Перед цим було чутно щонайменше два вибухи", – пише канал.

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Аксьонов закликав кримчан утриматися від поїздок через міст та "в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут".

Згодом ТГ-канал "Shot" опублікував фото наслідків вибуху на Кримському мосту.

Теми: КримРосія
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