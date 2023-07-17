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На Крымском мосту "упал" пролет

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 04:55
На Крымском мосту упал пролет
Крымский мост ночью 17 июля. Фото из Telegram "Astra"

Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.

Источник: Аксенов в Telegram, российский Telegram-канал "Baza", российский Telegram-канал "Astra"

Прямая речь: "На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

Проговорил с министром транспорта РФ Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края".

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Детали: В тоже времья ТГ-канал "Baza" пишет, что на Крымском мосту "упал" пролет, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.

ТГ-канал "Astra" со ссылкой на местных жителей также подтверждает "падение" пролета на Крымском мосту.

"Перед этим было слышно по меньшей мере два взрыва", – пишет канал.

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Аксенов призвал крымчан воздержаться от поездок через мост и "в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут".

Позже ТГ-канал "Shot" опубликовал фото последствий взрыва на Крымском мосту.

Темы: КрымРосcия
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