Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною 2 "Шахеди" – ОВА

Сили оборони України вночі 17 липня знищили над Дніпропетровською областю 2 "Шахеди".

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід"".

Нагадаємо: Ворог вночі атакував ударними безпілотниками Дніпропетровську і Запорізьку області.

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