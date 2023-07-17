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Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною 2 "Шахеди" – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 07:40
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною 2 Шахеди – ОВА
ЗБИТИЙ РОСІЙСЬКИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО MIL.IN.UA

Сили оборони України вночі 17 липня знищили над Дніпропетровською областю 2 "Шахеди".

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram 

Пряма мова: "Близько першої години ворог атакував область безпілотниками. Обидва "Шахеди" в небі над регіоном збили наші оборонці. Працювали захисники з ПвК "Схід"".

Нагадаємо: Ворог вночі атакував ударними безпілотниками Дніпропетровську і Запорізьку області.

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Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникиШахед
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