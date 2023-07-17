Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью 2 "Шахеды" – ОВА
Понедельник, 17 июля 2023, 07:40
Силы обороны Украины ночью 17 июля уничтожили над Днепропетровской областью 2 "Шахеды".
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Около часа ночи враг атаковал область беспилотниками. Оба "Шахеды" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники из ЮК "Восток"".
Напомним: Враг ночью атаковал ударными беспилотниками Днепропетровскую и Запорожскую области.
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