Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью 2 "Шахеды" – ОВА

Силы обороны Украины ночью 17 июля уничтожили над Днепропетровской областью 2 "Шахеды".

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Около часа ночи враг атаковал область беспилотниками. Оба "Шахеды" в небе над регионом сбили наши защитники. Работали защитники из ЮК "Восток"".

Напомним: Враг ночью атаковал ударными беспилотниками Днепропетровскую и Запорожскую области.

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