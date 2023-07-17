У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: зліт бомбардувальників

У Києві та ще 11 областях України оголошували повітряну тривогу через зліт 2-х ракетоносіїв-бомбардувальників Ту-22м3.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Деталі: Зокрема, тривога була оголошена на Київщині, у центра та на сході України.

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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено об 11.14: Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки.