Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: зліт бомбардувальників

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 липня 2023, 10:26
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: зліт бомбардувальників

У Києві та ще 11 областях України оголошували повітряну тривогу через зліт 2-х ракетоносіїв-бомбардувальників Ту-22м3.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Деталі: Зокрема, тривога була оголошена на Київщині, у центра та на сході України.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено об 11.14: Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
повітряна тривога
У Києві та низці областей на 10 хвилин оголошували повітряну тривогу
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
На половині території України лунала тривога: були пуски ракет
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: