В Киеве и ряде областей воздушная тревога: зафиксирован взлет бомбардировщиков

В Киеве и еще 11 областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета 2-х ракетоносителей-бомбардировщиков Ту-22м3.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

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Детали: В частности, тревога объявлялась в Киевской области, в центре и на востоке Украины.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено в 11.14: Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности.