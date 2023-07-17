В Киеве и ряде областей воздушная тревога: зафиксирован взлет бомбардировщиков
Понедельник, 17 июля 2023, 10:26
В Киеве и еще 11 областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета 2-х ракетоносителей-бомбардировщиков Ту-22м3.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"
Детали: В частности, тревога объявлялась в Киевской области, в центре и на востоке Украины.
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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено в 11.14: Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности.