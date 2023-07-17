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Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 11:09
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Фото: Getty Images

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону

Пряма мова Ігната: "Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики".

Деталі: Ігнат розповів, що пілоти вже підготувались до навчань, вивчивши англійську мову. "Там термінологія авіаційна дещо специфічна, тому це потребувало певного часу", – підкреслив Ігнат.

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З його словами, технічний персонал теж проходитиме підготовку, але у нього буде інша програма, ніж у пілотів, зазначив речник. 

Більше деталей: У Повітряних силах згодом вказали на некоректне подання інформації деякими українськими ЗМІ про те, що навчання українських пілотів нібито почалися. "Хто уже "відправив пілотів" на F-16, просимо надати першоджерело, де речник ПС про це сказав", – зауважили у Повітряних силах в Telegram.

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Теми: зброяУкраїнаавіавійна
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