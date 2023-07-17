Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, ожидается выезд первой группы летчиков, которые подготовились к обучению, в частности, освоив английский.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона
Прямая речь Игната: "Первая группа пилотов - будет первая волна, которая пройдет переобучение, потом будет вторая волна и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки".
Детали: Игнат рассказал, что пилоты уже подготовились к обучению, выучив английский язык. "Там терминология авиационная несколько специфическая, поэтому это потребовало определенного времени", – подчеркнул он.
Технический персонал тоже будет проходить подготовку, но у него будет другая программа, чем у пилотов, отметил спикер.
Больше деталей: В Воздушных силах впоследствии указали на некорректную подачу информации некоторыми украинскими СМИ о том, что обучение украинских пилотов якобы началось. "Кто уже "отправил пилотов" на F-16, просим указать первоисточник, где представитель ВС об этом сказал", – отметили в Воздушных силах в Telegram.
Что предшествовало:
- На саммите НАТО в Литве Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.
- По данным СМИ, Румыния начнет подготовку украинских пилотов на боевых самолетах F-16, вероятно, в следующем месяце.