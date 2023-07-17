Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 11:09
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Фото: Getty Images

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, ожидается выезд первой группы летчиков, которые подготовились к обучению, в частности, освоив английский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона

Прямая речь Игната: "Первая группа пилотов - будет первая волна, которая пройдет переобучение, потом будет вторая волна и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки".

Реклама:

Детали: Игнат рассказал, что пилоты уже подготовились к обучению, выучив английский язык. "Там терминология авиационная несколько специфическая, поэтому это потребовало определенного времени", – подчеркнул он.

Технический персонал тоже будет проходить подготовку, но у него будет другая программа, чем у пилотов, отметил спикер. 

Больше деталей: В Воздушных силах впоследствии указали на некорректную подачу информации некоторыми украинскими СМИ о том, что обучение украинских пилотов якобы началось. "Кто уже "отправил пилотов" на F-16, просим указать первоисточник, где представитель ВС об этом сказал", – отметили в Воздушных силах в Telegram.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

Темы: оружиеУкраинаавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оружие
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: