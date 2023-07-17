Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, ожидается выезд первой группы летчиков, которые подготовились к обучению, в частности, освоив английский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона

Прямая речь Игната: "Первая группа пилотов - будет первая волна, которая пройдет переобучение, потом будет вторая волна и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки".

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Детали: Игнат рассказал, что пилоты уже подготовились к обучению, выучив английский язык. "Там терминология авиационная несколько специфическая, поэтому это потребовало определенного времени", – подчеркнул он.

Технический персонал тоже будет проходить подготовку, но у него будет другая программа, чем у пилотов, отметил спикер.

Больше деталей: В Воздушных силах впоследствии указали на некорректную подачу информации некоторыми украинскими СМИ о том, что обучение украинских пилотов якобы началось. "Кто уже "отправил пилотов" на F-16, просим указать первоисточник, где представитель ВС об этом сказал", – отметили в Воздушных силах в Telegram.

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