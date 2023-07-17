В ГУР показали, як чеченські добровольці знищили вантажівку з російськими окупантами
Понеділок, 17 липня 2023, 13:04
Головне управління розвідки оприлюднила відео знищення чеченськими добровольцями у складі збройних сил z-вантажівки російських окупантів з особовим складом.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: "Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи".
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Деталі: Повідомляється, що в результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян.
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Нагадаємо: За даними голови уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмеда Закаєва, на боці України воюють 5 чеченських добровольчих батальйонів.