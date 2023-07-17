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В ГУР показали, як чеченські добровольці знищили вантажівку з російськими окупантами

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 липня 2023, 13:04
В ГУР показали, як чеченські добровольці знищили вантажівку з російськими окупантами
скриншот

Головне управління розвідки оприлюднила відео знищення чеченськими добровольцями у складі збройних сил z-вантажівки російських окупантів з особовим складом.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи".

Деталі: Повідомляється, що в результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян.

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Нагадаємо: За даними голови уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмеда Закаєва, на боці України воюють 5 чеченських добровольчих батальйонів.

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Теми: війнаУкраїнаРосіяЧечня
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