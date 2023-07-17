Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ГУР показали, як чеченські добровольці знищили вантажівку з російськими окупантами

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 липня 2023, 13:04
В ГУР показали, як чеченські добровольці знищили вантажівку з російськими окупантами
скриншот

Головне управління розвідки оприлюднила відео знищення чеченськими добровольцями у складі збройних сил z-вантажівки російських окупантів з особовим складом.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що в результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними голови уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмеда Закаєва, на боці України воюють 5 чеченських добровольчих батальйонів.

Теми: війнаУкраїнаРосіяЧечня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: