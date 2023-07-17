В ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожили грузовик с российскими оккупантами
Понедельник, 17 июля 2023, 13:04
Главное управление разведки обнародовало видео уничтожения чеченскими добровольцами в составе вооруженных сил z-грузовика российских оккупантов с личным составом.
Источник: пресс-служба ГУР
Дословно: "Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы".
Детали: Сообщается, что в результате операции уничтожена военная техника и личный состав россиян.
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Напомним: По данным главы правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева, на стороне Украины воюют 5 чеченских добровольческих батальонов.