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В ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожили грузовик с российскими оккупантами

Станислав ПогориловПонедельник, 17 июля 2023, 13:04
В ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожили грузовик с российскими оккупантами
скриншот

Главное управление разведки обнародовало видео уничтожения чеченскими добровольцами в составе вооруженных сил z-грузовика российских оккупантов с личным составом.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы".

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Детали: Сообщается, что в результате операции уничтожена военная техника и личный состав россиян.

Напомним: По данным главы правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева, на стороне Украины воюют 5 чеченских добровольческих батальонов.

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Темы: войнаУкраинаРосcияЧечня
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