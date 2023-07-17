Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог збільшив кількість фейків про полонених українських бійців

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 липня 2023, 13:15
Ворог збільшив кількість фейків про полонених українських бійців
фото "АрміяInform"

Останніми днями значно посилилась робота російських пропагандистів, які особливу увагу приділяють відео- та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони України.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Повідомляється, що за минулий тиждень було зафіксовано більше 4800 таких повідомлень. В окремі дні росіяни продукували більше 870 повідомлень через більш ніж 1300 різних джерел.

Аналіз такої "інформації", першоджерел та каналів її поширення дозволяє дійти висновку, що в переважній більшості вона є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача, наголошують у штабі.

Така активізація російської пропаганди може свідчити про спроби воєнно-політичного керівництва РФ "розбавити" думки в їх суспільстві про присутність невдач їхньої армії на фронті.

Сили оборони України підкреслюють, що відслідковують кожного воїна, який потрапив в руки ворога. Причини полону можуть бути різними, проте шлях у всіх один - додому, рано чи пізно. Над цим постійно працюють відповідні уповноважені органи та посадові особи.

Дослівно: "Масова поява матеріалів з полоненими захисниками Батьківщини – це активізація одного з напрямків інформаційної війни РФ проти України. Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон - це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу".

Теми: полоненівійнапропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
полонені
"Редіс" зустрівся з особовим складом і найближчим часом стане в стрій – "Азов"
РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка
Росія створює "мережу в'язниць" для українців – АР
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: