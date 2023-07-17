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Ворог збільшив кількість фейків про полонених українських бійців

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 липня 2023, 13:15
Ворог збільшив кількість фейків про полонених українських бійців
фото "АрміяInform"

Останніми днями значно посилилась робота російських пропагандистів, які особливу увагу приділяють відео- та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони України.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Повідомляється, що за минулий тиждень було зафіксовано більше 4800 таких повідомлень. В окремі дні росіяни продукували більше 870 повідомлень через більш ніж 1300 різних джерел.

Аналіз такої "інформації", першоджерел та каналів її поширення дозволяє дійти висновку, що в переважній більшості вона є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача, наголошують у штабі.

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Така активізація російської пропаганди може свідчити про спроби воєнно-політичного керівництва РФ "розбавити" думки в їх суспільстві про присутність невдач їхньої армії на фронті.

Сили оборони України підкреслюють, що відслідковують кожного воїна, який потрапив в руки ворога. Причини полону можуть бути різними, проте шлях у всіх один - додому, рано чи пізно. Над цим постійно працюють відповідні уповноважені органи та посадові особи.

Дослівно: "Масова поява матеріалів з полоненими захисниками Батьківщини – це активізація одного з напрямків інформаційної війни РФ проти України. Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон - це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу".

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Теми: полоненівійнапропагандаРосія
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