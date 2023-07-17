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Враг увеличил количество фейков о пленных украинских бойцах

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июля 2023, 13:15
Враг увеличил количество фейков о пленных украинских бойцах
фото "АрміяInform"

В последние дни значительно усилилась работа российских пропагандистов, которые особое внимание уделяют видео- и фотоматериалам с пленными воинами Сил обороны Украины.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Сообщается, что за прошедшую неделю было зафиксировано более 4800 таких сообщений. В отдельные дни россияне продуцировали более 870 сообщений через более чем 1300 различных источников.

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Анализ такой "информации", первоисточников и каналов ее распространения позволяет сделать вывод, что в подавляющем большинстве она является фейком, ориентированным на внутреннего потребителя, отмечают в штабе.

Такая активизация российской пропаганды может свидетельствовать о попытках военно-политического руководства РФ "разбавить" мысли в их обществе о присутствии неудач их армии на фронте.

Силы обороны Украины подчеркивают, что отслеживают каждого воина, который попал в руки врага. Причины плена могут быть разными, однако путь у всех один - домой, рано или поздно. Над этим постоянно работают соответствующие уполномоченные органы и должностные лица.

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Дословно: "Массовое появление материалов с пленными защитниками Родины - это активизация одного из направлений информационной войны РФ против Украины. Это не рост количества лиц, попавших в плен - это именно повышение количества произведенных российской пропагандой материалов влияния".

Темы: пленныевойнапропагандаРосcия
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