У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я

Убили лідера придністровської компартії Олега Хоржана, повідомили у пресслужбі КПРФ.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, КПРФ у Telegram

Дослівно КПРФ: "Отримали повідомлення про вбивство лідера Придністровської компартії та ексдепутата Верховної ради Придністров'я Олега Хоржана. Подробиці з'ясовуються".

Деталі: Голова КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Хоржана вбили вночі 17 липня в його будинку.

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"КП" у Молдові пише, що Хоржана зарізали. Його знайшла дружина поруч із відкритим сейфом. Сейф був порожнім. На тілі Хоржана було "безліч ножових поранень".