В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Понедельник, 17 июля 2023, 13:20
Убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан, сообщили в пресс-службе КПРФ.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, КПРФ в Telegram
Дословно КПРФ: "Получили сообщение об убийстве лидера Приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются".
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Детали: Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Хоржана убили ночью 17 июля в его доме.
"КП" в Молдове пишет, что Хоржана зарезали. Его нашла жена рядом с открытым сейфом. Сейф был пустым. На теле Хоржана было "множество ножевых ранений".