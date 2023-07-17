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В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья

Ирина БалачукПонедельник, 17 июля 2023, 13:20
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Олег Хоржан. Фото rg.ru

Убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан, сообщили в пресс-службе КПРФ.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости, КПРФ в Telegram

Дословно КПРФ: "Получили сообщение об убийстве лидера Приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются".

Детали: Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Хоржана убили ночью 17 июля в его доме.

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"КП" в Молдове пишет, что Хоржана зарезали. Его нашла жена рядом с открытым сейфом. Сейф был пустым. На теле Хоржана было "множество ножевых ранений".

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Темы: ПриднестровьекоммунизмубийствоРосcия
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