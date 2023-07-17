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Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн

Соня ЛукашоваПонеділок, 17 липня 2023, 13:53
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
колаж УП

Київський обласний онкодиспансер замовив ремонт за 69,4 мільйона гривень, переплативши за деякі матеріали 15-50% ціни.

Джерело: матеріал УП "Під наглядом "слуг народу". Як у лікарнях Київщини розподіляють мільйони та воюють за вплив і до чого тут Дубінський"

Деталі: Тендер на ремонт двох поверхів закладу загальною вартістю в 69,4 мільйона гривень провели ще на початку 2023-го.

У травні в договорі з'явилось уточнення: 20 мільйонів обласний спецфонд.

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На тендер прийшов лише один учасник, який і отримав підряд. Це невідоме підприємство "Бцремсервіс", записане на інженерів. Фірма може бути пов'язана з братами Суркісами – нещодавно саме на їхні гроші компанія ремонтувала інший медзаклад на Київщині.

"Українська правда" проаналізувала ціни на матеріали для ремонту онкоцентру і знайшла чимало позицій із помітно завищеними цінами. 

Так, наприклад, унітаз, який у мережі можна придбати за 3,6 тисячі гривень, будівельник поставив за 5,9 тисячі. Двері, ціна яких сягає щонайбільше 36 тисяч, у кошторисі проходять за 151,9 тисячі. Пожежну сигналізацію, що вільно продається за 20,5 тисячі, у лікарні монтують на 5 тисяч дорожче.

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Переплата очевидна і якщо порівняти з кошторисом ремонту іншої обласної лікарні, підписаним нещодавно. Наприклад, у документах обох закупівель є однаковий світловий покажчик на вихід. Але в онкоцентрі за нього дають утричі більше: 1730 замість 504 гривень. Або ж однакові настінні гучномовці, за який онкоцентр платить аж на 30% більше.

Ціна на 16-18% завищена навіть на звичайні саморізи, фарбу та грунтовку. Оплата послуг у всі ці цифри не включена – вона йде окремими пунктами.

Того ж дня, коли у договорі на ремонт з’явилось уточнення про фінансування з обласного бюджету, аналогічні зміни внесли в ще одну дороговартісну закупівлю онкоцентру. 

Йдеться про томограф для "Київського обласного онкологічного диспансеру", про який раніше писали ЗМІ. Його купили за 44,5 мільйона гривень, з яких 20 мільйонів – так само з обласного бюджету.

Журналісти порахували, що два роки тому той же постачальник продав такий же томограф майже вдвічі дешевше – за 23,89 мільйона гривень. Однак цього разу комплектація відрізнялась. 

Ринок такої дорогоцінної апаратури дуже обмежений. Незначна кількість попередніх держзакупівель цього томографа свідчить, що ціна може бути близькою до ринкової.

Однак бізнесу дали лише тиждень на збір документів і підготовку пропозицій для тендеру. Туди прийшли два постачальники. Ці ж компанії протягом останніх років ділили між собою, не змагаючись, ще кілька аналогічних тендерів.

Крім того, тендер був прописаний так, що під нього підходять лише два з трьох світових брендів. Саме ті два, які постачають регулярні переможці тендерів.

Закупівлю київського онкоцентру перевіряв Антимонопольний комітет і не знайшов порушень. Однак після розголосу за неї взялись ще й правоохоронці. Наразі Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розслідує цю історію як можливе розкрадання коштів.

Як з'ясувала УП, тепер уже скандальну закупівлю погоджували безпосередньо в керівництві Київської обласної адміністрації.

До цього були причетні заступники голови області. Тодішній в.о. голови Дмитро Назаренко вніс зміни в бюджет області фактично в останні миті свого головування.

Онкоцентр очолює Алла Арешкович, яка раніше балотувалася в Київську облраду за списками "Слуги народу" і входила до ради обласного осередку партії.

Майже всі закупівлі лікарень області, крім ремонтів, від початку 2023 проводяться через комунальну "Базу спеціального медичного постачання". Її очолює депутат Облради від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук.

Крім того, в обласній лікарні №2 у червні 2023 року усунули генерального директора, поставивши на його місце депутатку обласної ради Марію Кисельову.

Причиною зміни керівництва є низка проблем у лікарні і службове розслідування стосовно гендиректора. Однак, як з’ясувала УП, за частину з цих проблем відповідальна Обласна рада.

Знати більше: "Під наглядом "слуг народу". Як у лікарнях Київщини розподіляють мільйони та воюють за вплив і до чого тут Дубінський"

Теми: корупціяСлуга народуКиївська область
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