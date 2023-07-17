Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн

Киевский областной онкодиспансер заказал ремонт за 69,4 миллиона гривен, переплатив за некоторые материалы 15-50% цены.

Источник: материал УП "Под присмотром "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский"

Детали: Тендер на ремонт двух этажей заведения общей стоимостью 69,4 миллиона гривен провели еще в начале 2023 года.

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В мае в договоре появилось уточнение: 20 миллионов областной спецфонд.

На тендер пришел только один участник, получивший подряд. Это неизвестное предприятие "Бцремсервис", записанное на инженеров. Фирма может быть связана с братьями Суркисами – недавно именно на их деньги компания ремонтировала другое медучреждение в Киевской области.

"Украинская правда" проанализировала цены на материалы для ремонта онкоцентра и нашла немало позиций с заметно завышенными ценами.

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Так, например, унитаз, который в сети можно приобрести за 3,6 тысяч гривен, строитель поставил за 5,9 тысяч. Двери, цена которых достигает максимум 36 тысяч, в смете проходят за 151,9 тысячи. Пожарная сигнализация, свободно продающаяся за 20,5 тысячи, в больнице монтируется на 5 тысяч дороже.

Переплата очевидна и если сравнить со сметой ремонта другой областной больницы, подписанной недавно. К примеру, в документах обеих закупок есть одинаковый световой указатель на выход. Но в онкоцентре за него дают втрое больше: 1730 вместо 504 гривен. Или одинаковые настенные громкоговорители, за который онкоцентр платит аж на 30% больше.

Цена на 16-18% завышена даже на обычные шурупы, краску и грунтовку. Оплата услуг во все эти цифры не включена – она идет отдельными пунктами.

В тот же день, когда в договоре на ремонт появилось уточнение о финансировании из областного бюджета, аналогичные изменения внесли в еще одну дорогостоящую закупку онкоцентра.

Речь идет о томографе для "Киевского областного онкологического диспансера", о котором ранее писали СМИ. Его купили за 44,5 миллиона гривен, из которых 20 миллионов – также из областного бюджета.

Журналисты посчитали, что два года назад тот же поставщик продал такой же томограф почти вдвое дешевле – за 23,89 миллиона гривен. Однако в этот раз комплектация отличалась.

Рынок такой драгоценной аппаратуры очень ограничен. Незначительное количество предыдущих госзакупок этого томографа свидетельствует, что цена может быть близка к рыночной.

Однако бизнесу дали всего неделю на сбор документов и подготовку предложений для тендера. Туда пришли два поставщика. Эти же компании в последние годы делили между собой, не соревнуясь, еще несколько аналогичных тендеров.

Кроме того, тендер был прописан так, что под него подходят всего два из трех мировых брендов. Именно те два, которые поставляют регулярные победители тендеров.

Закупку киевского онкоцентра проверял Антимонопольный комитет и не нашел нарушений. Однако после огласки за нее взялись еще и правоохранители. Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) расследует эту историю как возможное хищение средств.

Как выяснило УП, теперь уже скандальную закупку согласовали непосредственно в руководстве Киевской областной администрации.

К этому были причастны заместители главы области. Дмитрий Назаренко, который тогда был в.о. главы, внес изменения в бюджет области фактически в последние мгновения своего председательства.

Онкоцентр возглавляет Алла Арешкович, ранее баллотировавшаяся в Киевский облсовет по спискам "Слуги народа" и входившая в совет областной организации партии.

Почти все закупки больниц области, кроме ремонтов, с начала 2023 года проводятся через коммунальную "Базу специальной медицинской поставки". Ее возглавляет депутат Облсовета от "Слуги народа" Владимир Тимофейчук.

Кроме того, в областной больнице №2 в июне 2023 устранили генерального директора, поставив на его место депутата областного совета от "Слуги" Марию Киселеву.

Причиной смены руководства является ряд проблем в больнице и служебное расследование в отношении гендиректора. Однако, как выяснила УП, за часть этих проблем ответственен Областной совет.

Знать больше: "Под присмотром "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский"