Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди": планує поговорити з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним про продовження дії так званої "зернової угоди", бо вважає, що російський диктатор теж цього хоче.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецькі ЗМІ CNN Turk та Anadolu

Пряма мова Ердогана: "Я вірю, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжував функціонувати".

Деталі: Він додав, що планує телефонну розмову з Путіним, щоб "не чекати до серпня", коли очікується особистий візит російського диктатора у Туреччину.

Ердоган заявив, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх. Вона дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, а це у свою чергу запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.

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