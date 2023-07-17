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Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди": планує поговорити з Путіним

Ірина Балачук, "Європейська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 14:23
Ердоган відреагував на вихід РФ із зернової угоди: планує поговорити з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним про продовження дії так званої "зернової угоди", бо вважає, що російський диктатор теж цього хоче.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецькі ЗМІ CNN Turk та Anadolu

Пряма мова Ердогана: "Я вірю, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжував функціонувати".

Деталі: Він додав, що планує телефонну розмову з Путіним, щоб "не чекати до серпня", коли очікується особистий візит російського диктатора у Туреччину.

Ердоган заявив, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх. Вона дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, а це у свою чергу запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах. 

Передісторія:

  • Вдень 17 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.
  • Останнім часом РФ постійно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості. 

Теми: зерноТуреччинаРосія
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