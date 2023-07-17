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Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зерновой сделки": планирует поговорить с Путиным

Ирина Балачук, "Европейская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 14:23
Эрдоган отреагировал на выход РФ из зерновой сделки: планирует поговорить с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о продлении действия так называемой "зерновой сделки", потому что считает, что российский диктатор тоже этого хочет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкие СМИ CNN Turk и Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "Я верю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжал функционировать".

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Детали: Он добавил, что планирует телефонный разговор с Путиным, чтобы "не ждать до августа", когда ожидается личный визит российского диктатора в Турцию.

Эрдоган заявил, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех. Она позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, а это в свою очередь предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 17 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продления Черноморской зерновой инициативы.
  • В последнее время РФ постоянно угрожала не продлить действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.

Темы: зерноТурцияРосcия
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