Эрдоган отреагировал на выход РФ из "зерновой сделки": планирует поговорить с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о продлении действия так называемой "зерновой сделки", потому что считает, что российский диктатор тоже этого хочет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкие СМИ CNN Turk и Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "Я верю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжал функционировать".

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Детали: Он добавил, что планирует телефонный разговор с Путиным, чтобы "не ждать до августа", когда ожидается личный визит российского диктатора в Турцию.

Эрдоган заявил, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех. Она позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, а это в свою очередь предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

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