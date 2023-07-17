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Бойовика російської "самооборони Криму" затримали в Одесі

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 липня 2023, 14:39
Бойовика російської самооборони Криму затримали в Одесі
фото прокуратури

В Одесі затримали зрадника, який тривалий час переховувався від правосуддя за злочини проти України.

Джерело: СБУ, Нацпол, прокуратура АР Крим

Деталі: Слідчі встановили, що чоловік у 2014 році брав активну участь у захопленні адміністративних будівель на території АР Крим. Також, перебуваючи у складі незаконних збройних формувань "народноє ополченіє", "Судакская рота" та "самооборона Криму", ніс чергування на блокпостах, незаконно обшукував місцевих мешканців та їхні автомобілі.

У результаті – людей затримували та відвозили в невідомому напрямку.

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За допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року.

 

Ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі.

За наявними даними, підставою для "переїзду" став конфлікт з ватажками угруповання, зазначають в СБУ.

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Згодом чоловік переїхав до Одеси, де "заліг на дно" і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини. У ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

 
фото поліції

Під час обшуку у затриманого виявлено речові докази його злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів затриманому "самооборонівцю" оголошено підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі у незаконному збройному формуванні.

 
фото сбу

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі судом задоволено клопотання прокуратури автономії: підозрюваного арештовано без альтернативи внесення застави.

Теми: СБУдержзрадаОдеса
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