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Боевик российской "самообороны Крыма" задержан в Одессе

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июля 2023, 14:39
Боевик российской самообороны Крыма задержан в Одессе
фото прокуратуры

В Одессе задержали предателя, который долгое время скрывался от правосудия за преступления против Украины.

Источник: СБУ, Нацпол, прокуратура АР Крым

Детали: Следователи установили, что мужчина в 2014 году принимал активное участие в захвате административных зданий на территории АР Крым. Также, находясь в составе незаконных вооруженных формирований "народное ополчение", "Судакская рота" и "самооборона Крыма", нес дежурство на блокпостах, незаконно обыскивал местных жителей и их автомобили.

В результате - людей задерживали и увозили в неизвестном направлении.

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За помощь российским захватчикам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "за защиту Крыма" 2014 года.

 

Еще до начала полномасштабного вторжения боевик под видом переселенца с юга Украины переехал в Винницкую область, где проживали его родственники.

По имеющимся данным, основанием для "переезда" стал конфликт с главарями группировки, отмечают в СБУ.

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Впоследствии мужчина переехал в Одессу, где "залег на дно" и таким образом пытался избежать правосудия за свои преступления. В ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания.

 
фото полиции

Во время обыска у задержанного обнаружены вещественные доказательства его преступной деятельности.

На основании собранных доказательств задержанному "самообороновцу" объявлено подозрение в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участия в незаконном вооруженном формировании.

 
фото сбу

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Судом удовлетворено ходатайство прокуратуры автономии: подозреваемый арестован без альтернативы внесения залога.

Темы: СБУгосизменаОдесса
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