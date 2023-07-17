Росіяни вдарили по Білопіллю на Сумщині: 2 людини загинуло

Російські загарбники вдень 17 липня обстріляли місто Білопілля у Сумській області, є загиблі та поранені.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА, "Суспільне"

Дослівно:"Сьогодні з 12.35 до 12.39 по місцевості у напрямку міста Білопілля здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи)".

Деталі: Внаслідок обстрілу відбулось руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені. "Кількість уточнюється", - повідомли в ОВА.

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Оновлено від 15.30: Станом на 15.00 відомо про двох загиблих людей внаслідок обстрілу. Також речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка повідомив про п'ять поранених працівників ДСНС - один зі снарядів влучив у пожежну частину.