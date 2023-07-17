Россияне ударили по Белополью на Сумщине: 2 человека погибли

Российские захватчики днем 17 июля обстреляли город Белополье в Сумской области, есть погибшие и раненые.

Источник: пресс-служба Сумской ОГА

Дословно: "Сегодня с 12.35 до 12.39 по местности в направлении города Белополье осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва)".

Детали: В результате обстрела произошло разрушение административного помещения. Есть погибшие и раненые. "Количество уточняется", - сообщили в ОВА.

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Обновлено от 15.30: По состоянию на 15.00 известно о двух погибших людях в результате обстрела. Также представитель главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка сообщил о пяти раненых работниках ГСЧС - один из снарядов попал в пожарную часть.