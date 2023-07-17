Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити "зернову угоду"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення Росії припинити дію "зернової угоди".

Джерело: Урсула фон дер Ляєн в Twitter

Пряма мова: "Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини".

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… Реклама: July 17, 2023

Деталі: За її словами, Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу: "Маршрутами солідарності" ЄС продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки".

Нагадаємо:

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.