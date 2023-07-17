Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити "зернову угоду"

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 17 липня 2023, 15:08
Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити зернову угоду
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, ФОТО: GETTY IMAGES

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення Росії припинити дію "зернової угоди".

Джерело: Урсула фон дер Ляєн в Twitter

Пряма мова: "Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини".

Деталі: За її словами, Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу: "Маршрутами солідарності" ЄС продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄврокомісіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі

фото, відео, оновлено від 23:13У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені

До Саудівської Аравії на зустріч щодо України запросили представників 30 країн – WSJ

Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям

фотоДиректор інвестфонду з Києва вбив колишнього керуючого банку й спалив тіло – поліція

Усі новини...
Єврокомісія
Президентка Єврокомісії про рух України до Євросоюзу: Швидкість вражає
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро
Останні новини
12:10
Вчені попереджають про ймовірний крах течій Атлантичного океану – нове дослідження
11:57
Паризькі книготорговці обурені планами "сховати" їх під час Олімпіади
11:43
фотоРакетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених
11:27
Які протипоказання існують до вакцинації від кору – розповіли в МОЗ
11:19
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС в режим "гарячого зупину" – МАГАТЕ
11:03
фото, відеоУ пошкодженій в Москві будівлі були офіси міністерств, на вулиці знаходять документи
10:36
фотоВітер не дає змогу відбуксирувати палаючий біля Нідерландів корабель з авто
10:18
Росія атакувала дев'ять українських областей
10:09
фотоТелескоп "Хаббл" зазнімкував нову далеку галактику у стані спокою
09:50
Важку техніку вагнерівців імовірно віддали російським військам - розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: