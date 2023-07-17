Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити "зернову угоду"

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 17 липня 2023, 15:08
Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити зернову угоду
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН, ФОТО: GETTY IMAGES

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення Росії припинити дію "зернової угоди".

Джерело: Урсула фон дер Ляєн в Twitter

Пряма мова: "Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини".

Реклама:

Деталі: За її словами, Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу: "Маршрутами солідарності" ЄС продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЄврокомісіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Єврокомісія
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"
Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: