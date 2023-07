Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити "зернову угоду"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення Росії припинити дію "зернової угоди".

Джерело: Урсула фон дер Ляєн в Twitter

Пряма мова: "Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини".

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global…

