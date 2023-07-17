Лідерка Єврокомісії засудила рішення Росії зупинити "зернову угоду"
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення Росії припинити дію "зернової угоди".
Джерело: Урсула фон дер Ляєн в Twitter
Пряма мова: "Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини".
I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023
EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global…
Деталі: За її словами, Євросоюз працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу: "Маршрутами солідарності" ЄС продовжать вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки".
Нагадаємо:
- Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
- За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.