Лидер Еврокомиссии осудила решение России остановить "зерновую сделку"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила решение России прекратить действие "зерновой сделки".

Источник: Урсула фон дер Ляйен в Twitter

Прямая речь: "Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции".

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… Реклама: July 17, 2023

Детали: По ее словам, Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира: "Маршрутами солидарности" ЕС продолжат вывозить агропродовольственную продукцию из Украины и на мировые рынки".

Напомним:

Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.