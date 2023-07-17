Лидер Еврокомиссии осудила решение России остановить "зерновую сделку"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила решение России прекратить действие "зерновой сделки".

Источник: Урсула фон дер Ляйен в Twitter

Прямая речь: "Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции".

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I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

Детали: По ее словам, Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира: "Маршрутами солидарности" ЕС продолжат вывозить агропродовольственную продукцию из Украины и на мировые рынки".

Напомним:

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