Лидер Еврокомиссии осудила решение России остановить "зерновую сделку"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила решение России прекратить действие "зерновой сделки".

Источник: Урсула фон дер Ляйен в Twitter

Прямая речь: "Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции".

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global…

