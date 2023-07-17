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Лидер Еврокомиссии осудила решение России остановить "зерновую сделку"

"Европейская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 17 июля 2023, 15:08
Лидер Еврокомиссии осудила решение России остановить зерновую сделку
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила решение России прекратить действие "зерновой сделки".

Источник: Урсула фон дер Ляйен в Twitter

Прямая речь: "Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции".

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Детали: По ее словам, Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира: "Маршрутами солидарности" ЕС продолжат вывозить агропродовольственную продукцию из Украины и на мировые рынки".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".
  • В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом. 
  • По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.

Темы: ЕврокомиссияРосcия
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