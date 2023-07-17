Британія ввела санкції проти Красовського та інших за причетність до депортації українських дітей

У Великій Британії оголосили нові санкції проти 11 росіян, причетних до насильницької депортації українських дітей.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі

Пряма мова Клеверлі: "В його жахливій програмі примусової депортації дітей та сповненій ненависті пропаганді, яку поширюють його поплічники, ми бачимо справжній намір Путіна – стерти Україну з лиця землі".

Деталі: У заяві йдеться, що Лондон ввів 14 нових санкцій у відповідь "на спроби Росії знищити українську національну ідентичність, включно з 11 санкціями проти осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей".

Реклама:

Російських посадовців очікує заморожування активів та заборона на в'їзд через їхню причетність до примусової депортації українських дітей та поширення пропаганди, що розпалює ненависть.

Серед оголошених російських посадовців – Уповноважений з прав дитини в Московській області Ксєнія Мішонова та міністр освіти Росії Сєргєй Кравцов.

Також під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до України та її народу, зокрема колишній ведучий Russia Today Антон Красовський, який у прямому ефірі заявив, що "українських дітей потрібно топити та спалювати".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, санкції націлені на міністра культури РФ Ольгу Любімову за використання нею своєї посади для підтримки "руйнівної антиукраїнської політики російської держави".

Раніше Британія ввела санкції проти російської Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової в червні 2022 року за її ймовірну причетність до примусового переміщення та всиновлення українських дітей.

Нагадаємо: