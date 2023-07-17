Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія ввела санкції проти Красовського та інших за причетність до депортації українських дітей

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 17 липня 2023, 15:38
Британія ввела санкції проти Красовського та інших за причетність до депортації українських дітей
Антон Красовський ФОТО: РИА НОВОСТИ

У Великій Британії оголосили нові санкції проти 11 росіян, причетних до насильницької депортації українських дітей.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі

Пряма мова Клеверлі: "В його жахливій програмі примусової депортації дітей та сповненій ненависті пропаганді, яку поширюють його поплічники, ми бачимо справжній намір Путіна – стерти Україну з лиця землі".

Деталі: У заяві йдеться, що Лондон ввів 14 нових санкцій у відповідь "на спроби Росії знищити українську національну ідентичність, включно з 11 санкціями проти осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей".

Реклама:

Російських посадовців очікує заморожування активів та заборона на в'їзд через їхню причетність до примусової депортації українських дітей та поширення пропаганди, що розпалює ненависть.

Серед оголошених російських посадовців – Уповноважений з прав дитини в Московській області Ксєнія Мішонова та міністр освіти Росії Сєргєй Кравцов.

Також під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до України та її народу, зокрема колишній ведучий Russia Today Антон Красовський, який у прямому ефірі заявив, що "українських дітей потрібно топити та спалювати".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, санкції націлені на міністра культури РФ Ольгу Любімову за використання нею своєї посади для підтримки "руйнівної антиукраїнської політики російської держави".

Раніше Британія ввела санкції проти російської Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової в червні 2022 року за її ймовірну причетність до примусового переміщення та всиновлення українських дітей.

Нагадаємо: 

  • У березні Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 
  • За деякими оцінками, Росія викрала 700 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України. Українська влада стверджує, що повернулися лише 307.

Теми: Велика Британіясанкціїдепортація діти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Москві пролунав вибух у 50-поверховій будівлі

фото, відео, оновлено від 23:13У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені

До Саудівської Аравії на зустріч щодо України запросили представників 30 країн – WSJ

Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям

фотоДиректор інвестфонду з Києва вбив колишнього керуючого банку й спалив тіло – поліція

Усі новини...
Велика Британія
У Росії нестача засобів контрбатарейної боротьби − британська розвідка
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Останні новини
12:10
Вчені попереджають про ймовірний крах течій Атлантичного океану – нове дослідження
11:57
Паризькі книготорговці обурені планами "сховати" їх під час Олімпіади
11:43
фотоРакетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених
11:27
Які протипоказання існують до вакцинації від кору – розповіли в МОЗ
11:19
Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС в режим "гарячого зупину" – МАГАТЕ
11:03
фото, відеоУ пошкодженій в Москві будівлі були офіси міністерств, на вулиці знаходять документи
10:36
фотоВітер не дає змогу відбуксирувати палаючий біля Нідерландів корабель з авто
10:18
Росія атакувала дев'ять українських областей
10:09
фотоТелескоп "Хаббл" зазнімкував нову далеку галактику у стані спокою
09:50
Важку техніку вагнерівців імовірно віддали російським військам - розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: