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Британия ввела санкции против Красовского и других за причастность к депортации украинских детей

"Европейская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 17 июля 2023, 15:38
Британия ввела санкции против Красовского и других за причастность к депортации украинских детей
Антон Красовский ФОТО: РИА НОВОСТИ

В Великобритании объявили новые санкции против 11 россиян, причастных к насильственной депортации украинских детей.

Источник: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли

Прямая речь Клеверли: "В его ужасной программе принудительной депортации детей и полной ненависти пропаганде, которую распространяют его приспешники, мы видим настоящее намерение Путина - стереть Украину с лица земли".

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Детали: В заявлении говорится, что Лондон ввел 14 новых санкций в ответ "на попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность, включая 11 санкций против лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей".

Российских чиновников ожидает замораживание активов и запрет на въезд из-за их причастности к принудительной депортации украинских детей и распространения пропаганды, разжигающей ненависть.

Среди объявленных российских чиновников - Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр образования России Сергей Кравцов.

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Также под санкции попали двое российских пропагандистов, ответственных за распространение пропаганды, направленной на разжигание насилия и ненависти к Украине и ее народу, в частности бывший ведущий Russia Today Антон Красовский, который в прямом эфире заявил, что "украинских детей нужно топить и сжигать".

Кроме того, санкции нацелены на министра культуры РФ Ольгу Любимову за использование ею своей должности для поддержки "разрушительной антиукраинской политики российского государства".

Ранее Великобритания ввела санкции против российского Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в июне 2022 года за ее вероятную причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

Напомним: 

  • В марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.
  • По некоторым оценкам, Россия похитила 700 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. Украинские власти утверждают, что вернулись только 307.

Темы: Великобританиясанкциидепортация дети
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