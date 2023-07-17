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Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 липня 2023, 15:46
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Фото: Getty Images

Російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море, пілот катапультувався, але помер дорогою до лікарні.

Джерело: пропагандисти "РИА "Новости" з посиланням на екстрені служби, "ТАСС", "Радио "Свобода", "Meduza", BBC, Telegram-канали, "Baza"

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Дослівно: "Літак Су-25 упав у море в районі Єйська Краснодарського краю".

Деталі: Повідомляється, що пілота дістали з води, йому надається допомога.

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Згодом військові повідомили, що штурмовик упав під час виконання навчального польоту.

Попередньою причиною аварії Су-25 є відмова двигуна.

В оперативному штабі адміністрації Краснодарського краю зі свого боку повідомили, що жертв і потерпілих немає.

Telegram-канал "Baza" повідомив, що, попередньо, пілот по дорозі до лікарні вмер, його не змогли реанімувати. Пізніше глава Єйського району Кубані підтвердив цю інформацію.

Довідково: Броньований штурмовик Су-25 "Грач" (за кодифікацією НАТО - Frogfoot, "Жаб'яча лапка") призначено для підтримки сухопутних військ над полем бою за прямої видимості цілі, а також знищення рухомих і нерухомих наземних об'єктів із заданими координатами і малошвидкісних повітряних цілей.

Теми: Росіянадзвичайна подіяавіа
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