Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море

Российский штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае в Азовское море, пилот катапультировался, но умер по дороге в больницу.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, ТАСС, "Радио "Свобода", "Meduza", BBC, Telegram-каналы, "Baza"

Дословно: "Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края".

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Детали: Сообщается, что пилота достали из воды, ему оказывается помощь.

Впоследствии военные сообщили, что штурмовик упал во время выполнения учебного полета.

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Предварительной причиной аварии Су-25 является отказ двигателя.

В оперативном штабе администрации Краснодарского края в свою очередь сообщили, что жертв и пострадавших нет.

Telegram-канал "Baza" сообщил, что, предварительно, пилот по дороге в больницу умер, его не смогли реанимировать. Позднее глава Ейского района Кубани подтвердил эту информацию.

Справочно: Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО — Frogfoot, "Лягушачья лапка") предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.