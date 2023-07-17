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На відновлення й реформи в Україні Швеція передбачила рекордну суму

"Європейська правда", Олена РощінаПонеділок, 17 липня 2023, 17:33
На відновлення й реформи в Україні Швеція передбачила рекордну суму
Шведський міністр Йохан Форсселл, фото AFP via Getty Images

Шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ, яка передбачає виділення близько 522 мільйонів євро впродовж 5 років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення уряду Швеції

Деталі: Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки – найбільша в історії Швеції двостороння стратегія сприяння розвитку.

Вона охоплює п'ять напрямів підтримки: відновлення; зелений перехід і збалансований розвиток; інклюзивний економічний розвиток; безпека; права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

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Окремий наголос у стратегії робиться на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: "зелений" перехід, соціальні питання та цифрова трансформація.

Також наголошується на важливості залучення бізнесу в питання відбудови України.

Пряма мова міністра міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла: "Умови для ведення бізнесу мають вирішальне значення для відбудови та відновлення економіки України. Зміцнюючи інвестиційний клімат України та роль країни як торговельного партнера, стратегія може сприяти розвитку торгівлі та підприємництва…

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Ми робимо важливий крок для надання потужної та довгострокової підтримки для відновлення України. Це зміцнить стійкість України та демократичний розвиток, що посилить здатність країни протистояти повномасштабному російському вторгненню".

Деталі: Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки є важливою частиною загальної шведської допомоги.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Стокгольм надав Києву підтримку на загальну суму близько 22 мільярда шведських крон (1,91 мільярда євро), зокрема чотири мільярди крон (347 мільйонів євро) – у вигляді фондів допомоги.

Наприкінці червня уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).

Теми: Швеціядопомога Україніреформи
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