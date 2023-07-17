На відновлення й реформи в Україні Швеція передбачила рекордну суму

Шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ, яка передбачає виділення близько 522 мільйонів євро впродовж 5 років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення уряду Швеції

Деталі: Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки – найбільша в історії Швеції двостороння стратегія сприяння розвитку.

Реклама:

Вона охоплює п'ять напрямів підтримки: відновлення; зелений перехід і збалансований розвиток; інклюзивний економічний розвиток; безпека; права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

Окремий наголос у стратегії робиться на сферах, де Швеція посідає лідерські позиції: "зелений" перехід, соціальні питання та цифрова трансформація.

Також наголошується на важливості залучення бізнесу в питання відбудови України.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова міністра міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла: "Умови для ведення бізнесу мають вирішальне значення для відбудови та відновлення економіки України. Зміцнюючи інвестиційний клімат України та роль країни як торговельного партнера, стратегія може сприяти розвитку торгівлі та підприємництва…

Ми робимо важливий крок для надання потужної та довгострокової підтримки для відновлення України. Це зміцнить стійкість України та демократичний розвиток, що посилить здатність країни протистояти повномасштабному російському вторгненню".

Деталі: Стратегія співпраці Швеції з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки є важливою частиною загальної шведської допомоги.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Стокгольм надав Києву підтримку на загальну суму близько 22 мільярда шведських крон (1,91 мільярда євро), зокрема чотири мільярди крон (347 мільйонів євро) – у вигляді фондів допомоги.

Наприкінці червня уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).