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На восстановление и реформы в Украине Швеция предусмотрела рекордную сумму

"Европейская правда", Елена РощинаПонедельник, 17 июля 2023, 17:33
На восстановление и реформы в Украине Швеция предусмотрела рекордную сумму
Шведский министр Йохан Форсселл, фото AFP via Getty Images

Шведское правительство одобрило новую стратегию сотрудничества с Украиной в сфере восстановления и реформ, которая предусматривает выделение порядка 522 миллионов евро в течение 5 лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правительства Швеции

Детали: Стратегия сотрудничества Швеции с Украиной в сфере восстановления и реформ на 2023-2027 годы – крупнейшая в истории Швеции двусторонняя стратегия содействия развитию.

Она включает пять направлений поддержки: восстановление; зеленый переход и сбалансированное развитие; инклюзивное экономическое развитие; безопасность; права человека, демократия, верховенство права и гендерное равенство.

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Отдельный упор в стратегии делается на сферах, где Швеция занимает лидерские позиции: "зеленый" переход, социальные вопросы и цифровая трансформация. 

Также подчеркивается важность привлечения бизнеса в вопрос восстановления Украины.

Прямая речь министра международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохана Форсселла: "Условия для ведения бизнеса имеют решающее значение для восстановления и экономики Украины. Укрепляя инвестиционный климат Украины и роль страны как торгового партнера, стратегия может способствовать развитию торговли и предпринимательства…

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Мы делаем важный шаг по оказанию мощной и долгосрочной поддержки для восстановления Украины. Это укрепит устойчивость Украины и демократическое развитие, что усилит способность страны противостоять полномасштабному российскому вторжению".

Детали: Стратегия сотрудничества Швеции с Украиной в сфере восстановления и реформ на 2023-2027 годы является важной частью шведской помощи в целом.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Стокгольм оказал Киеву поддержку на общую сумму около 22 миллиардов шведских крон (1,91 миллиарда евро), в том числе четыре миллиарда крон (347 миллионов евро) – в виде фондов помощи.

В конце июня правительство Швеции представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро).

Темы: Швецияпомощь Украинереформы
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