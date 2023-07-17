Окупанти обстріляли громаду на Херсонщині, постраждали дві мешканки
Понеділок, 17 липня 2023, 18:18
В понеділок після обіду російські війська обстріляли Білозерську громаду Херсонщині, в результаті чого постраждали дві людини.
Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури
Дослівно: "За даними слідства, 17 липня близько 17:00 російські війська вчергове обстріляли мирне населення Білозерської громади. За попередніми даними, з артилерії.
Осколкові поранення отримали дві місцеві мешканки 58 та 25 років, їх госпіталізовано.
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Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння".
Деталі: Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).