Окупанти обстріляли громаду на Херсонщині, постраждали дві мешканки

В понеділок після обіду російські війська обстріляли Білозерську громаду Херсонщині, в результаті чого постраждали дві людини.

Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 17 липня близько 17:00 російські війська вчергове обстріляли мирне населення Білозерської громади. За попередніми даними, з артилерії.

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Осколкові поранення отримали дві місцеві мешканки 58 та 25 років, їх госпіталізовано.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння".

Деталі: Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).