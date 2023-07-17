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Окупанти обстріляли громаду на Херсонщині, постраждали дві мешканки

Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 18:18
Окупанти обстріляли громаду на Херсонщині, постраждали дві мешканки
Уламок снаряду. Фото прокуратури

В понеділок після обіду російські війська обстріляли Білозерську громаду Херсонщині, в результаті чого постраждали дві людини.

Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 17 липня близько 17:00 російські війська вчергове обстріляли мирне населення Білозерської громади. За попередніми даними, з артилерії.

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Осколкові поранення отримали дві місцеві мешканки 58 та 25 років, їх госпіталізовано.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння".

Деталі: Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Теми: Херсонобстріл
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