Оккупанты обстреляли общину на Херсонщине, пострадали две жительницы
Понедельник, 17 июля 2023, 18:18
В понедельник после обеда российские войска обстреляли Белозерскую общину Херсонщины, в результате чего пострадали два человека.
Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры
Дословно: "По данным следствия, 17 июля около 17:00 российские войска в очередной раз обстреляли мирное население Белозерской общины. По предварительным данным, из артиллерии.
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Осколочные ранения получили две местные жительницы 58 и 25 лет, они госпитализированы.
В результате обстрела повреждены частные домовладения".
Детали: Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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