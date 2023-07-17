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Оккупанты обстреляли общину на Херсонщине, пострадали две жительницы

Александр ШумилинПонедельник, 17 июля 2023, 18:18
Оккупанты обстреляли общину на Херсонщине, пострадали две жительницы
Обломок снаряда. Фото прокуратуры

В понедельник после обеда российские войска обстреляли Белозерскую общину Херсонщины, в результате чего пострадали два человека.

Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 17 июля около 17:00 российские войска в очередной раз обстреляли мирное население Белозерской общины. По предварительным данным, из артиллерии.

Осколочные ранения получили две местные жительницы 58 и 25 лет, они госпитализированы.

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В результате обстрела повреждены частные домовладения".

Детали: Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Темы: Херсонобстрел
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