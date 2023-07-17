Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з очільницею зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонною обговорили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи на полях засідань ООН у понеділок.
Джерело: Дмитро Кулеба та Катрін Колонна в Twitter, передає "Європейська правда"
Деталі: Як написав Кулеба, із головою МЗС Франції Катрін Колонною вони засудили вихід Росії із "зернової угоди".
Пряма мова Кулеби: "Росія створила цю кризу, заблокувавши українські морські порти, і зараз вона продовжує шантажувати світ. Ми обговорили кроки для забезпечення глобальної продовольчої безпеки".
Більше деталей: Про зустріч також написала Катрін Колонна, зазначивши, що обговорила з українським візаві "ситуацію в Україні, Чорноморську зернову угоду, яку Росія поставила під сумнів, та підтримку України, щоб вона могла захистити себе та повернутися до миру відповідно до Статуту ООН".
Що цьому передувало:
- Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
- За словами представника Білого дому, рішення РФ "погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу".