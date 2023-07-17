Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з очільницею зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонною обговорили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи на полях засідань ООН у понеділок.

Джерело: Дмитро Кулеба та Катрін Колонна в Twitter, передає "Європейська правда"

Деталі: Як написав Кулеба, із головою МЗС Франції Катрін Колонною вони засудили вихід Росії із "зернової угоди".

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Пряма мова Кулеби: "Росія створила цю кризу, заблокувавши українські морські порти, і зараз вона продовжує шантажувати світ. Ми обговорили кроки для забезпечення глобальної продовольчої безпеки".

Більше деталей: Про зустріч також написала Катрін Колонна, зазначивши, що обговорила з українським візаві "ситуацію в Україні, Чорноморську зернову угоду, яку Росія поставила під сумнів, та підтримку України, щоб вона могла захистити себе та повернутися до миру відповідно до Статуту ООН".

Що цьому передувало:

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