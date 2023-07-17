Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с главой внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонной обсудили выход России из Черноморской зерновой инициативы на полях заседаний ООН в понедельник.

Источник: Дмитрий Кулеба и Катрин Колонна в Twitter, передает "Европейская правда"

Детали: Как написал Кулеба, с главой МИД Франции Катрин Колонной они осудили выход России из "зерновой сделки".

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Прямая речь Кулебы: "Россия создала этот кризис, заблокировав украинские морские порты, и сейчас она продолжает шантажировать мир. Мы обсудили шаги для обеспечения глобальной продовольственной безопасности".

Больше деталей: О встрече также написала Катрин Колонна, отметив, что обсудила с украинским визави "ситуацию в Украине, Черноморское зерновое соглашение, которое Россия поставила под сомнение, и поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя и вернуться к миру в соответствии с Уставом ООН".

Что этому предшествовало:

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