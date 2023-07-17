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ЄС хоче спільно купувати не російський газ на постійній основі

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 18:40

Євросоюз хоче зробити постійними спільні закупівлі газу, які були антикризовим заходом після відмови від російського імпорту.

Джерело: Bloomberg із посиланням на документ Єврокомісії, передає Європейська правда

Деталі: Зазначається, що виконавчий орган влади Євросоюзу пропонує зробити поточні антикризові заходи зі спільних закупівель газу довгостроковим рішенням, де російський газ, як і раніше, купувати не будуть.

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Згідно з документом, ці заходи також можуть включати інші енергетичні товари або послуги, такі як уловлення та зберігання вуглецю – процес, що включає відокремлення вуглецю від промислових та енергетичних джерел, а також транспортування до місця зберігання та довгострокову ізоляцію його від атмосфери.

Уточнюється, що участь у платформі спільних закупівель буде добровільною, за винятком випадку чергової енергетичної кризи, коли ЄС може піти на формування спільного попиту.

Віцепрезидент Комісії Марош Шефчович підкреслив, що ця платформа може також дозволити купувати водень та слугувати зразком для закупівлі критично важливої сировини, необхідної для чистих технологій.

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Згідно з документом, ця пропозиція буде включена до пакета водню та декарбонізації, який наразі обговорюється країнами-членами та Європейським парламентом.

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Теми: ЄСгазРосія
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