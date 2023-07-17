ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе
Евросоюз хочет сделать постоянными совместные закупки газа, которые были антикризисной мерой после отказа от российского импорта.
Источник: Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии, передает Европейская правда
Детали: Отмечается, что исполнительный орган власти Евросоюза предлагает сделать текущие антикризисные меры по совместным закупкам газа долгосрочным решением, где российский газ по-прежнему покупать не будут.
Согласно документу, эти меры также могут включать другие энергетические товары или услуги, такие как улавливание и хранение углерода - процесс, включающий отделение углерода от промышленных и энергетических источников, а также транспортировку к месту хранения и долгосрочную изоляцию его от атмосферы.
Уточняется, что участие в платформе совместных закупок будет добровольным, за исключением случая очередного энергетического кризиса, когда ЕС может пойти на формирование общего спроса.
Вице-президент Комиссии Марош Шефчович подчеркнул, что эта платформа может также позволить покупать водород и служить образцом для закупки критически важного сырья, необходимого для чистых технологий.
Согласно документу, это предложение будет включено в пакет водорода и декарбонизации, который сейчас обсуждается странами-членами и Европейским парламентом.
Что этому предшествовало:
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Ранее Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.
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Напомним, план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России, начал действовать в августе прошлого года.
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В этом году в Еврокомиссии решили предложить странам ЕС добровольно продолжить сокращение потребления газа на 15% и в дальнейшем.