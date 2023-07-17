Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 18:40

Евросоюз хочет сделать постоянными совместные закупки газа, которые были антикризисной мерой после отказа от российского импорта.

Источник: Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии, передает Европейская правда

Детали: Отмечается, что исполнительный орган власти Евросоюза предлагает сделать текущие антикризисные меры по совместным закупкам газа долгосрочным решением, где российский газ по-прежнему покупать не будут.

Реклама:

Согласно документу, эти меры также могут включать другие энергетические товары или услуги, такие как улавливание и хранение углерода - процесс, включающий отделение углерода от промышленных и энергетических источников, а также транспортировку к месту хранения и долгосрочную изоляцию его от атмосферы.

Уточняется, что участие в платформе совместных закупок будет добровольным, за исключением случая очередного энергетического кризиса, когда ЕС может пойти на формирование общего спроса.

Вице-президент Комиссии Марош Шефчович подчеркнул, что эта платформа может также позволить покупать водород и служить образцом для закупки критически важного сырья, необходимого для чистых технологий.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно документу, это предложение будет включено в пакет водорода и декарбонизации, который сейчас обсуждается странами-членами и Европейским парламентом.

Что этому предшествовало:

  • Ранее Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.

  • Напомним, план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России, начал действовать в августе прошлого года.

  • В этом году в Еврокомиссии решили предложить странам ЕС добровольно продолжить сокращение потребления газа на 15% и в дальнейшем.

Темы: ЕСгазРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: