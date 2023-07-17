ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе

Евросоюз хочет сделать постоянными совместные закупки газа, которые были антикризисной мерой после отказа от российского импорта.

Источник: Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии, передает Европейская правда

Детали: Отмечается, что исполнительный орган власти Евросоюза предлагает сделать текущие антикризисные меры по совместным закупкам газа долгосрочным решением, где российский газ по-прежнему покупать не будут.

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Согласно документу, эти меры также могут включать другие энергетические товары или услуги, такие как улавливание и хранение углерода - процесс, включающий отделение углерода от промышленных и энергетических источников, а также транспортировку к месту хранения и долгосрочную изоляцию его от атмосферы.

Уточняется, что участие в платформе совместных закупок будет добровольным, за исключением случая очередного энергетического кризиса, когда ЕС может пойти на формирование общего спроса.

Вице-президент Комиссии Марош Шефчович подчеркнул, что эта платформа может также позволить покупать водород и служить образцом для закупки критически важного сырья, необходимого для чистых технологий.

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Согласно документу, это предложение будет включено в пакет водорода и декарбонизации, который сейчас обсуждается странами-членами и Европейским парламентом.

Что этому предшествовало: