Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 19:44

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в понеділок засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала безпечне транспортування зерна з українських чорноморських портів.

Джерело: заява Клеверлі, яку у своєму розпорядженні має "Європейська правда"

Деталі: За словами голови британського МЗС, Британія "найрішучішим чином" засуджує рішення Росії вийти із зернової угоди, підкресливши, що саме незаконна російська війна перешкоджає вільному транспортуванню зерна та інших продуктів харчування через Чорне море. 

Він також нагадав, що з початку роботи Чорноморської ініціативи на світові ринки було доправлено понад 32 мільйони тонн українського продовольства.

Пряма мова: "Ми закликаємо Росію знову приєднатися до ініціативи, яка була розроблена ООН у 2022 році, і дозволити безперешкодний експорт зерна.

Росія вже кілька місяців перешкоджає належному функціонуванню угоди. Роблячи це, Росія служить власним інтересам і нехтує потребами всіх людей в усьому світі, зокрема в найбідніших країнах, які в результаті платять вищі ціни на продовольство".

Більше деталей: Міністр закордонних справ Британії зауважив, що на тлі обмежень експорту зерна з України "російський експорт продовольства перебуває на вищому рівні, ніж до вторгнення".

Що цьому передувало:

Теми: Велика БританіяРосіязерноМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
Британія ввела санкції проти Красовського та інших за причетність до депортації українських дітей
У Росії нестача засобів контрбатарейної боротьби − британська розвідка
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: