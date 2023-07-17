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Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 19:44

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в понеділок засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала безпечне транспортування зерна з українських чорноморських портів.

Джерело: заява Клеверлі, яку у своєму розпорядженні має "Європейська правда"

Деталі: За словами голови британського МЗС, Британія "найрішучішим чином" засуджує рішення Росії вийти із зернової угоди, підкресливши, що саме незаконна російська війна перешкоджає вільному транспортуванню зерна та інших продуктів харчування через Чорне море. 

Він також нагадав, що з початку роботи Чорноморської ініціативи на світові ринки було доправлено понад 32 мільйони тонн українського продовольства.

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Пряма мова: "Ми закликаємо Росію знову приєднатися до ініціативи, яка була розроблена ООН у 2022 році, і дозволити безперешкодний експорт зерна.

Росія вже кілька місяців перешкоджає належному функціонуванню угоди. Роблячи це, Росія служить власним інтересам і нехтує потребами всіх людей в усьому світі, зокрема в найбідніших країнах, які в результаті платять вищі ціни на продовольство".

Більше деталей: Міністр закордонних справ Британії зауважив, що на тлі обмежень експорту зерна з України "російський експорт продовольства перебуває на вищому рівні, ніж до вторгнення".

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Теми: Велика БританіяРосіязерноМЗС
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