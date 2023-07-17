Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник осудил решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, которая обеспечивала безопасную транспортировку зерна из украинских черноморских портов.
Источник: заявление Клеверли, которым располагает "Европейская правда"
Детали: По словам главы британского МИД, Великобритания "решительным образом" осуждает решение России выйти из зернового соглашения, подчеркнув, что именно незаконная российская война препятствует свободной транспортировке зерна и других продуктов питания через Черное море.
Он также напомнил, что с начала работы Черноморской инициативы на мировые рынки было доставлено более 32 миллионов тонн украинского продовольствия.
Прямая речь: "Мы призываем Россию вновь присоединиться к инициативе, которая была разработана ООН в 2022 году, и позволить беспрепятственный экспорт зерна.
Россия уже несколько месяцев препятствует надлежащему функционированию соглашения. Делая это, Россия служит собственным интересам и пренебрегает потребностями всех людей во всем мире, в частности в беднейших странах, которые в результате платят более высокие цены на продовольствие".
Больше деталей: Министр иностранных дел Великобритании отметил, что на фоне ограничений экспорта зерна из Украины "российский экспорт продовольствия находится на более высоком уровне, чем до вторжения".
Что этому предшествовало:
- Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".
- В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.
- По словам представителя Белого дома, решение РФ "ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру".