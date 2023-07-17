Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник осудил решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, которая обеспечивала безопасную транспортировку зерна из украинских черноморских портов.

Источник: заявление Клеверли, которым располагает "Европейская правда"

Детали: По словам главы британского МИД, Великобритания "решительным образом" осуждает решение России выйти из зернового соглашения, подчеркнув, что именно незаконная российская война препятствует свободной транспортировке зерна и других продуктов питания через Черное море.

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Он также напомнил, что с начала работы Черноморской инициативы на мировые рынки было доставлено более 32 миллионов тонн украинского продовольствия.

Прямая речь: "Мы призываем Россию вновь присоединиться к инициативе, которая была разработана ООН в 2022 году, и позволить беспрепятственный экспорт зерна.

Россия уже несколько месяцев препятствует надлежащему функционированию соглашения. Делая это, Россия служит собственным интересам и пренебрегает потребностями всех людей во всем мире, в частности в беднейших странах, которые в результате платят более высокие цены на продовольствие".

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Больше деталей: Министр иностранных дел Великобритании отметил, что на фоне ограничений экспорта зерна из Украины "российский экспорт продовольствия находится на более высоком уровне, чем до вторжения".

Что этому предшествовало: