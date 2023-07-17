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Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 20:02
Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Російські загарбники зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "На лимано-куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання – більше 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ. 

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Для розуміння – на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч. 

Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська, ПВК".

Деталі: Череватий наголосив, що українські воїни тримають оборону і не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу. 

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Теми: РосіяХарківська областьДонецька областьвійна
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