Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
Понеділок, 17 липня 2023, 20:02
Російські загарбники зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.
Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "На лимано-куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання – більше 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ.
Реклама:
Для розуміння – на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч.
Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська, ПВК".
Деталі: Череватий наголосив, що українські воїни тримають оборону і не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу.
ВІДЕО ДНЯ