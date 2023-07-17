Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый
Понедельник, 17 июля 2023, 20:02
Российские захватчики собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат.
Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "На лимано-купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку - более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО.
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Для понимания - на пике численности советских войск в Афганистане было 120 тысяч.
Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения, как резерв территориальные войска, ЧВК".
Детали: Череватый отметил, что украинские воины держат оборону и не дают врагу окончательно перехватить инициативу.
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