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Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 20:02
Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Российские захватчики собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "На лимано-купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку - более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО. 

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Для понимания - на пике численности советских войск в Афганистане было 120 тысяч. 

Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения, как резерв территориальные войска, ЧВК".

Детали: Череватый отметил, что украинские воины держат оборону и не дают врагу окончательно перехватить инициативу.

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Темы: РосcияХарьковская областьДонецкая областьвойна
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