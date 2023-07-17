Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 20:02
Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Российские захватчики собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "На лимано-купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку - более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО. 

Для понимания - на пике численности советских войск в Афганистане было 120 тысяч. 

Реклама:

Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения, как резерв территориальные войска, ЧВК".

Детали: Череватый отметил, что украинские воины держат оборону и не дают врагу окончательно перехватить инициативу.

Темы: РосcияХарьковская областьДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРакетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых

фото, видео В Москве прогремел взрыв в 50-этажном здании

После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

фото, видео, обновлено от 23:13В Сумах россияне разрушили корпус учебного заведения, погиб человек, есть раненые

В Саудовскую Аравию на встречу по Украине пригласили представителей 30 стран – WSJ

Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать

Все новости...
Росcия
В РФ собираются запустить двустороннее движение по Крымскому мосту осенью
Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
Последние новости
15:08
Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ
14:50
СМИ: Владелец лайнера, возмутившего грузин, - подсанкционный в Украине бизнесмен РФ
14:44
Папа Франциск обратился к "братьям из российской власти" по поводу зерновой сделки
14:31
Задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт к отопительному сезону частично реализована - Галущенко
14:20
Июль-2023, вероятно, станет самым теплым месяцем за всю историю наблюдений – ученые
14:13
фотоРФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Харьковскую область
14:05
ФОТОТелескоп Джеймса Уэбба обнаружил воду в протопланетном диске
13:55
В школах Грузии начнут изучать китайский язык
13:34
фото, обновленоУкраинец погиб в ДТП в Турции
13:16
НБУ на межбанке продал более $350 миллионов из резервов
Все новости...
Реклама: