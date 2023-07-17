Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових
Понеділок, 17 липня 2023, 20:27
Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко в понеділок підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА
Деталі: Угода між РФ і Білоруссю регулює створення й функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин, визначає їхні завдання й порядок взаємодії міністерств оборони обох країни для організації забезпечення центрів.
Про наміри створити спільні центри підготовки військових самопроголошений президент Білорусі говорив ще в жовтні 2022 року – після того, як анонсував повернення в країну російських військових.
Передісторія:
- Як відомо, в Білорусі перебувають найманці угруповання "Вагнер", які, за твердженням Мінська, навчають війська білоруської територіальної оборони.
- Самопроголошений президент Білорусі раніше заявляв, що Мінськ запропонував використати для розміщення бійців ПВК "кілька колишніх військових містечок, які використовували ще за радянських часів", зокрема під Осиповичами.