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Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових

"Європейська правда", Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 20:27

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко в понеділок підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА

Деталі: Угода між РФ і Білоруссю регулює створення й функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин, визначає їхні завдання й порядок взаємодії міністерств оборони обох країни для організації забезпечення центрів.

Про наміри створити спільні центри підготовки військових самопроголошений президент Білорусі говорив ще в жовтні 2022 року – після того, як анонсував повернення в країну російських військових.

Передісторія:

  • Як відомо, в Білорусі перебувають найманці угруповання "Вагнер", які, за твердженням Мінська, навчають війська білоруської територіальної оборони.
  • Самопроголошений президент Білорусі раніше заявляв, що Мінськ запропонував використати для розміщення бійців ПВК "кілька колишніх військових містечок, які використовували ще за радянських часів", зокрема під Осиповичами.

Теми: БілорусьРосія
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