Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко в понеділок підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про "створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА

Деталі: Угода між РФ і Білоруссю регулює створення й функціонування навчально-бойових центрів на базі військових частин, визначає їхні завдання й порядок взаємодії міністерств оборони обох країни для організації забезпечення центрів.

Про наміри створити спільні центри підготовки військових самопроголошений президент Білорусі говорив ще в жовтні 2022 року – після того, як анонсував повернення в країну російських військових.

Реклама:

Передісторія: