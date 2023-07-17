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Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных

"Европейская правда", Александр ШумилинПонедельник, 17 июля 2023, 20:27

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник подписал закон, который ратифицирует соглашение с Россией о "создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусское провластное агентство БЕЛТА

Детали: Соглашение между РФ и Беларусью регулирует создание и функционирование учебно-боевых центров на базе воинских частей, определяет их задачи и порядок взаимодействия министерств обороны обеих стран для организации обеспечения центров.

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О намерениях создать совместные центры подготовки военных самопровозглашенный президент Беларуси говорил еще в октябре 2022 года - после того, как анонсировал возвращение в страну российских военных.

Предыстория:

  • Как известно, в Беларуси находятся наемники группировки "Вагнер", которые, по утверждению Минска, обучают войска белорусской территориальной обороны.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси ранее заявлял, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовали еще в советское время", в частности под Осиповичами.

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Темы: БеларусьРосcия
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