Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник подписал закон, который ратифицирует соглашение с Россией о "создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусское провластное агентство БЕЛТА
Детали: Соглашение между РФ и Беларусью регулирует создание и функционирование учебно-боевых центров на базе воинских частей, определяет их задачи и порядок взаимодействия министерств обороны обеих стран для организации обеспечения центров.
О намерениях создать совместные центры подготовки военных самопровозглашенный президент Беларуси говорил еще в октябре 2022 года - после того, как анонсировал возвращение в страну российских военных.
Предыстория:
- Как известно, в Беларуси находятся наемники группировки "Вагнер", которые, по утверждению Минска, обучают войска белорусской территориальной обороны.
- Самопровозглашенный президент Беларуси ранее заявлял, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовали еще в советское время", в частности под Осиповичами.