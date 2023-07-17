Замість Воллеса міноборони Британії може очолити глава МЗС – The Times

Новим міністром оборони Великої Британії замість Бена Воллеса, який оголосив про наміри залишити посаду, може стати нинішній глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Джерело: "Європейська правда", The Times з посиланням на джерела

Деталі: Як зазначає видання, оборонна сфера є однією з найважливіших для прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака, зокрема, через війну РФ проти України, а Клеверлі має досвід у цій сфері завдяки своїй нинішній роботі. Крім того, він є військовим резервістом.

Водночас Міністерство закордонних справ замість Клеверлі може очолити колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

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Окрім Клеверлі, серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони видання називає молодшого міністра безпеки Тома Тугендхата.

Також Міноборони Британії можуть очолити молодший міністр Збройних сил Джеймс Хіппі, головний секретар Міністерства фінансів Джон Глен і лідерка Палати громад Пенні Мордонт.

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