Вместо Уоллеса минобороны Британии может возглавить глава МИД – The Times

Новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса, который объявил о намерениях покинуть пост, может стать нынешний глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Источник: "Европейская правда", The Times со ссылкой на источники

Детали: Как отмечает издание, оборонная сфера является одной из важнейших для премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в частности, из-за войны РФ против Украины, а Клеверли имеет опыт в этой сфере благодаря своей нынешней работе. Кроме того, он является военным резервистом.

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В то же время Министерство иностранных дел вместо Клеверли может возглавить бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Кроме Клеверли, среди возможных кандидатов на должность министра обороны издание называет младшего министра безопасности Тома Тугендхата.

Также Минобороны Британии могут возглавить младший министр Вооруженных сил Джеймс Хиппи, главный секретарь Министерства финансов Джон Глен и лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

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