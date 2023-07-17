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Вместо Уоллеса минобороны Британии может возглавить глава МИД – The Times

"Европейская правда", Александр ШумилинПонедельник, 17 июля 2023, 21:07
Вместо Уоллеса минобороны Британии может возглавить глава МИД – The Times
Джеймс Клеверли. Фото: Getty Images

Вместо Уоллеса минобороны Британии может возглавить глава МИД – The Times

Новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса, который объявил о намерениях покинуть пост, может стать нынешний глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Источник: "Европейская правда", The Times со ссылкой на источники

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Детали: Как отмечает издание, оборонная сфера является одной из важнейших для премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в частности, из-за войны РФ против Украины, а Клеверли имеет опыт в этой сфере благодаря своей нынешней работе. Кроме того, он является военным резервистом.

В то же время Министерство иностранных дел вместо Клеверли может возглавить бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Кроме Клеверли, среди возможных кандидатов на должность министра обороны издание называет младшего министра безопасности Тома Тугендхата.

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Также Минобороны Британии могут возглавить младший министр Вооруженных сил Джеймс Хиппи, главный секретарь Министерства финансов Джон Глен и лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

Предыстория:

  • Ранее Уоллес подтвердил, что планирует уходить с должности во время следующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.
  • Уоллес сообщил премьеру Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.

Темы: Великобритания
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