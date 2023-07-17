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Кулеба в ООН почав термінові консультації через вихід Росії із "зернової угоди"

"Європейська правда", Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 21:24

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який нині перебуває в Нью-Йорку для участі в заходах ООН, розпочав термінові консультації у зв’язку з рішенням Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить повідомлення Кулеби у Twitter

Деталі: Кулеба сказав, що проводить "термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку щодо наших наступних кроків після виходу Росії із (Чорноморської. – ред.) зернової ініціативи".

Пряма мова: "Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор".

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Теми: Кулеба ДмитроООН
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