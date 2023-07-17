Кулеба в ООН почав термінові консультації через вихід Росії із "зернової угоди"
Понеділок, 17 липня 2023, 21:24
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який нині перебуває в Нью-Йорку для участі в заходах ООН, розпочав термінові консультації у зв’язку з рішенням Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.
Джерело: "Європейська правда", яка наводить повідомлення Кулеби у Twitter
Деталі: Кулеба сказав, що проводить "термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку щодо наших наступних кроків після виходу Росії із (Чорноморської. – ред.) зернової ініціативи".
Пряма мова: "Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор".
Передісторія:
- Раніше Кулеба вже повідомляв про обговорення "зернової угоди" з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.
- Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.