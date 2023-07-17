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Кулеба в ООН начал срочные консультации из-за выхода России из "зерновой сделки"

"Европейская правда", Александр ШумилинПонедельник, 17 июля 2023, 21:24

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сейчас находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях ООН, начал срочные консультации в связи с решением России выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Источник: "Европейская правда", которая приводит сообщение Кулебы в Twitter

Детали: Кулеба сказал, что проводит "срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке относительно наших следующих шагов после выхода России из (Черноморской. - ред.) зерновой инициативы".

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Прямая речь: "Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить Черноморский зерновой коридор".

Предыстория:

  • Ранее Кулеба уже сообщал об обсуждении "зерновой сделки" с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.
  • Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".
  • В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

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Темы: Кулеба ДмитрийООН
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