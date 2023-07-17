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Татаров і Шурма провели в ОП першу зустріч з бізнесом "за зачиненими дверима"

Олександр ШумілінПонеділок, 17 липня 2023, 21:52
Татаров і Шурма провели в ОП першу зустріч з бізнесом за зачиненими дверима
Фото: ОП

В Офісі президента заступники керівника ОП Ростислав Шурма та Олег Татаров провели першу "закриту" зустріч із представниками бізнесу.   

Джерело: повідомлення Офіса президента

Дослівно: "На виконання доручення президента України Володимира Зеленського заступники керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма та Олег Татаров провели першу зустріч учасників координаційної платформи, яка розглядатиме проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами.

У зустрічі також взяли участь: заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук".

Деталі: Від бізнесу були CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з питань фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, керівник зернового напряму "Олам Україна" Олексій Пахомов.

Шурма заявив, що за підсумками двох-трьох зустрічей координаційної платформи можна буде визначити, які саме законодавчі зміни варто внести, щоб уникнути двоякого тлумачення положень законів.

В повідомленні сказано, що такі зустрічі відбуватимуться в ОП щотижня.

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Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що з 17 липня в Офісі президента почнуться зустрічі з представниками бізнеса, які відбуватимуться "за зачиненими дверима", для відвертого обговорення проблем, що виникають із силовиками, податковою та митницею.

Теми: ТатаровОфіс президентабізнес
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